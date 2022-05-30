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1 час назад

В РКН рассказали, как не стать жертвой фишинга

Вероника Полынина

В Роскомнадзоре рассказали, как распознать фишинговый сайт и не попасться на удочку мошенников. Инструкция для интернет-пользователей опубликована в телеграм-канале ведомства.

В РКН рассказали, как не стать жертвой фишинга
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Фишинг является одним из самых распространенных видов мошенничества в Интернете. Мошенники создают точные копии официальных сайтов в Интернете, предлагают ввести персональные данные, банковские карты и получают полный доступ к вашим ПД и деньгам», - рассказали в РКН.

В ведомстве рекомендовали внимательно смотреть на адресную строку сайта, ссылка может отличаться от оригинала одним символом или доменным именем.

В РКН напомнили, что банки, сервисы и магазины никогда не присылают писем с просьбой перейти по ссылке, изменить свой пароль, ввести данные банковской карты или сообщить другую конфиденциальную информацию, такие просьбы могут исходить только от мошенников.

«Деньги не вернуть»: мошенники придумали новую схему обмана

В ведомстве посоветовали не передавать персональную информацию третьим лицам, не скачивать подозрительные файлы из интернета на компьютер и телефон, не оставлять номер телефона на подозрительных сайтах и не отправлять СМС на короткие номера.

В РКН также предупредили об опасности перехода по коротким URL, под которыми мошенники могут маскировать подозрительные сайты с вредоносными программами.

Наука и техника,Роскомнадзор,
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