В РКН рассказали, как не стать жертвой фишинга

В Роскомнадзоре рассказали, как распознать фишинговый сайт и не попасться на удочку мошенников. Инструкция для интернет-пользователей опубликована в телеграм-канале ведомства.

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«Фишинг является одним из самых распространенных видов мошенничества в Интернете. Мошенники создают точные копии официальных сайтов в Интернете, предлагают ввести персональные данные, банковские карты и получают полный доступ к вашим ПД и деньгам», - рассказали в РКН.

В ведомстве рекомендовали внимательно смотреть на адресную строку сайта, ссылка может отличаться от оригинала одним символом или доменным именем.

В РКН напомнили, что банки, сервисы и магазины никогда не присылают писем с просьбой перейти по ссылке, изменить свой пароль, ввести данные банковской карты или сообщить другую конфиденциальную информацию, такие просьбы могут исходить только от мошенников.

В ведомстве посоветовали не передавать персональную информацию третьим лицам, не скачивать подозрительные файлы из интернета на компьютер и телефон, не оставлять номер телефона на подозрительных сайтах и не отправлять СМС на короткие номера.