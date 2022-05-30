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5 минут назад

Как безопасно очистить ваш компьютер на Windows от ненужных файлов

Ferra.ru

Бывает, что системный диск оказывается переполнен, а что можно удалить - вы не знаете. Вот несколько вариантов безопасной очистки системы.

Как безопасно очистить ваш компьютер на Windows от ненужных файлов
Фото: ferra.ruferra.ru

Пользователь iXBT.com перечислил шесть способов очистки компьютера на Windows. Они помогут безопасно избавиться от «мусора» на компьютере.

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Очистка диска. Это наиболее простой и безопасный метод. Необходимо зайти в «Свойства» локального диска (для этого нужно правой кнопкой мыши кликнуть по любому из дисков систему и выбрать этот пункт) и запустить средство очистки операционной системы. После окончания сканирования у вас будет возможность выбрать нужные пункты для удаления. Кроме того, можно удалить установленные на ваш ПК программы при помощи вкладки «Дополнительно». Очистка корзины. Для этого можно ввести команду shell:RecycleBinFolder либо перейти в «Корзину» через «Проводник» и удалить всё вручную. Также нужно понимать, что после очистки «Корзины» файлы с компьютера исчезают навсегда. Очистка временной папки операционной системы и локального пользователя. Чтобы её очистить, придётся включить показ скрытых файлов и папок. Далее необходимо будет найти папку Temp в папке Windows на системном диске. Существует также скрытая временная папка локального пользователя. Находится она по умолчанию здесь: C:\Users\ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ\AppData\Local\Temp.

Удаление файла спящего режима или гибернации. Это способ поможет, если вы не пользуетесь спящим режимом. Для удаления файла hiberfil.sys необходимо использовать команду powercfg.exe /hibernate off. Удаление содержимого папки обновления системы. Каждый раз при установке обновления система создаёт специальную точку восстановления. Это даёт возможность при ошибке или поломке вернуться к предыдущему состоянию. Но такие точки восстановления могут занимать дополнительное место. Чтобы их найти, нужно зайти в «Панель управления», а затем - во вкладку «Архивация и восстановление». Вообще по умолчанию нужную папку можно найти в SoftwareDistribution. Удаление файлов из папки Download и временных файлов браузера. Например, в Google Chrome для этого нужно щёлкнуть по кнопке с тремя вертикальными точками и перейти в «Настройки и управление». Далее следует выбрать «Дополнительные инструменты», «Удаление данных о просмотренных страницах». Помимо этого, вы можете очистить папку, в которую загружаются скачанные файлы.

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