Как безопасно очистить ваш компьютер на Windows от ненужных файлов

Бывает, что системный диск оказывается переполнен, а что можно удалить - вы не знаете. Вот несколько вариантов безопасной очистки системы.

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Пользователь iXBT.com перечислил шесть способов очистки компьютера на Windows. Они помогут безопасно избавиться от «мусора» на компьютере.

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Очистка диска. Это наиболее простой и безопасный метод. Необходимо зайти в «Свойства» локального диска (для этого нужно правой кнопкой мыши кликнуть по любому из дисков систему и выбрать этот пункт) и запустить средство очистки операционной системы. После окончания сканирования у вас будет возможность выбрать нужные пункты для удаления. Кроме того, можно удалить установленные на ваш ПК программы при помощи вкладки «Дополнительно». Очистка корзины. Для этого можно ввести команду shell:RecycleBinFolder либо перейти в «Корзину» через «Проводник» и удалить всё вручную. Также нужно понимать, что после очистки «Корзины» файлы с компьютера исчезают навсегда. Очистка временной папки операционной системы и локального пользователя. Чтобы её очистить, придётся включить показ скрытых файлов и папок. Далее необходимо будет найти папку Temp в папке Windows на системном диске. Существует также скрытая временная папка локального пользователя. Находится она по умолчанию здесь: C:\Users\ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ\AppData\Local\Temp.