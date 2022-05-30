Ученые записали 5 часов марсианских звуков

Марсианский ровер NASA Perseverance весь прошлый год фиксировал акустические шумы на Красной планете, из которых теперь исследователи составили пятичасовой «треклист».

Фото: NASA NASA

Основной вывод, конечно, заключается в том, что на Марсе гораздо тише, чем на Земле. Ряд естественных шумов там, в том числе от ветра, приблизительно на 20 дБ тише, чем на нашей родной планете. Батиста Чайд, работающий с записями, сказал, что однажды даже подумалось, что поломан микрофон.

Тем не менее благодаря этим аудио удалось сделать новые открытия. К примеру, оказалось, что ветер на Марсе отличается сильной изменчивостью и способен в считаные мгновения из едва ощутимого бриза превращаться в сильные порывы.

Вдобавок подтверждено, что звуки высоких частот на Марсе распространяются более быстро, нежели низких. Это явление называется звуковой дисперсией.