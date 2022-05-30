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30 минут назад

Ученые записали 5 часов марсианских звуков — и сделали открытия

Gismeteo

Марсианский ровер NASA Perseverance весь прошлый год фиксировал акустические шумы на Красной планете, из которых теперь исследователи составили пятичасовой «треклист».

Ученые записали 5 часов марсианских звуков
Фото: NASANASA

Основной вывод, конечно, заключается в том, что на Марсе гораздо тише, чем на Земле. Ряд естественных шумов там, в том числе от ветра, приблизительно на 20 дБ тише, чем на нашей родной планете. Батиста Чайд, работающий с записями, сказал, что однажды даже подумалось, что поломан микрофон.

Тем не менее благодаря этим аудио удалось сделать новые открытия. К примеру, оказалось, что ветер на Марсе отличается сильной изменчивостью и способен в считаные мгновения из едва ощутимого бриза превращаться в сильные порывы.

Вдобавок подтверждено, что звуки высоких частот на Марсе распространяются более быстро, нежели низких. Это явление называется звуковой дисперсией.

По словам Чайда, это отличительная черта именно марсианской атмосферы, содержащей углекислый газ с уникальными молекулярными свойствами.

Наука и техника,NASA,
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