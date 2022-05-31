Samsung прекратит производство LCD-панелей

Samsung Display прекратит производство жидкокристаллических дисплеев с июня 2022 года, сообщает портал Gizmochina. Решение о закрытии бизнеса было принято в связи с высокой конкуренцией со стороны китайских и тайваньских компаний.

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Южнокорейская Samsung решила сосредоточиться на производстве OLED матриц и дисплеев на квантовых точках (QD), поскольку OLED-панели обрели популярность при производстве смартфонов. Samsung Display ранее уже планировала закрыть ЖК-подразделение в конце 2020 года, однако эти планы были отложены по просьбе Samsung Electronics из-за внезапного повышения цен на ЖК-панели во время пандемии COVID-19. Основной причиной прекращения производства компанией ЖК-панелей является снижение прибыли.

Недавнее исследование Display Supply Chain Consultants показало, что цена ЖК-дисплеев в 2022 году составила 36,6% от их стоимости в январе 2014 года.