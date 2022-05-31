В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 63.10EUR 64.72
Войти в почту
26 минут назад

Samsung прекратит производство LCD-панелей из-за высокой конкуренции с июня 2022 года

Газета.Ruиещё 1

Samsung Display прекратит производство жидкокристаллических дисплеев с июня 2022 года, сообщает портал Gizmochina. Решение о закрытии бизнеса было принято в связи с высокой конкуренцией со стороны китайских и тайваньских компаний.

Samsung прекратит производство LCD-панелей
Фото: Freepik.comFreepik.com

Южнокорейская Samsung решила сосредоточиться на производстве OLED матриц и дисплеев на квантовых точках (QD), поскольку OLED-панели обрели популярность при производстве смартфонов. Samsung Display ранее уже планировала закрыть ЖК-подразделение в конце 2020 года, однако эти планы были отложены по просьбе Samsung Electronics из-за внезапного повышения цен на ЖК-панели во время пандемии COVID-19. Основной причиной прекращения производства компанией ЖК-панелей является снижение прибыли.

Недавнее исследование Display Supply Chain Consultants показало, что цена ЖК-дисплеев в 2022 году составила 36,6% от их стоимости в январе 2014 года.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что пользователи портала Android Authority высказались против фирменных чипов Samsung во флагманских смартфонах компании. По их мнению, Samsung должна отказаться от использования Exynos в премиум-сегменте.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители