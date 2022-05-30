В США оценили прогресс в разработке «самого крутого» самолета

Американский малозаметный бомбардировщик B-21 Raider предназначен для сдерживания потенциальных противников США. В публикации 19FortyFive оценили прогресс в разработке перспективного бомбардировщика, считающегося «самым крутым» самолетом в мире.

Фото: Northrop Grumman Northrop Grumman

Отмечается, что Военно-воздушное министерство США выделило компании Northrop Grumman 108 миллионов долларов на предварительные закупки в рамках программы разработки B-21. Средства предназначены для приобретения компонентов, необходимых для создания первой партии самолетов.

Считается, что B-21 Raider начнут эксплуатировать в конце 2020-х годов. Самолет станет одним из компонентов семейства ударных систем дальнего действия. Эти системы смогут выполнять разведывательные задачи и обеспечивать радиоэлектронное противодействие.

На прошлой неделе главный исполнительный директор компании Northrop Grumman Кэти Уорден сообщила, что серийное производство B-21 могут начать в период с 2025 по 2026 год.

«Прогресс продолжается по всем элементам программы B-21. Закон об ассигнованиях на оборону на 2022 финансовый год предусматривал финансирование пяти новых проектов военного строительства для поддержки миссии B-21 на военно-воздушной базе Эллсуорт, Южная Дакота, которая станет первой основной оперативной базой Raider», — пишет издание.

На территории базы уже строят малозаметный ангар для обслуживания бомбардировщиков B-21 Raider.