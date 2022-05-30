Ученые нашли в атмосфере усиливающее потепление вещество

В атмосфере Земли есть высокореактивное химическое вещество, которое может вызывать респираторные и сердечные заболевания, а также способствовать глобальному потеплению. Об этом сообщили ученые Копенгагенского университета (Дания).

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По словам исследователей, это — новый тип вещества, представляющего угрозу человечеству. Речь идет о триоксидах — химических соединениях с тремя атомами кислорода, присоединенными друг к другу. Они более реакционноспособны, чем пероксиды, которые имеют два атома кислорода, что делает их легковоспламеняющимися и взрывоопасными. Ранее химики предполагали, что триоксиды, вероятно, тоже присутствуют в атмосфере, но до сих пор это не было однозначно доказано.

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Профессор Хенрик Грум Кьергаард пояснил, что тип соединений, которые обнаружили исследователи, уникален по своей структуре. Эти специфические триоксиды также называются гидротриоксидами (ROOOH). Они образуются в результате реакции между двумя типами радикалов — молекул, содержащих по крайней мере один неспаренный электрон.

Ученые провели лабораторные эксперименты, которые показали, что гидротриоксиды образуются при разложении в атмосфере нескольких известных и широко выделяемых веществ, включая изопрен и диметилсульфид. Продолжительность жизни триоксидов колеблется от минут до часов, передает The Daily Mail. Это делает их достаточно стабильными, чтобы вступать в реакцию со многими другими атмосферными соединениями.

По оценкам химиков, концентрация гидротриоксидов в атмосфере достаточно высока. Эти соединения способны проникать в аэрозоли, находящиеся в воздухе. В результате возникает опасность для здоровья людей: вдыхание аэрозолей с триоксидами может привести к респираторным и сердечно-сосудистым заболеваниям.

По мнению исследователей, существует также высокая вероятность того, что гидротриоксиды влияют на количество образующихся аэрозолей, что, в свою очередь, оказывает влияние на климат. Поскольку солнечный свет одновременно отражается и поглощается аэрозолями, это влияет на тепловой баланс Земли, то есть на соотношение солнечного света, который планета поглощает и отправляет обратно в космос, пояснили эксперты.