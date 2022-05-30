В Саратове создали судно для исследования Арктики

«Мы готовили такого экспедиционного трудягу, который позволит нам уйти от дорогостоящих вертолетных перелетов в Арктике. Это позволит нам изучить акваторию Енисея, Енисейский залив, побережье Таймыра и притоки, соответственно», — рассказал председатель красноярского отделения «Русское географическое общество» Игорь Спириденко.