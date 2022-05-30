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1 час назад

В Саратове создали судно для исследования Арктики

Парламентская газета

Судно смешанного типа (класс «река — море») «Сибирский исследователь» собрали в Саратове по заказу Русского географического общества, передает ОТР. Перед походом на Северный полюс корабль должно пройти ходовые испытания в Красноярске.

В Саратове создали судно для исследования Арктики
Фото: otr-online.ru/Стоп-кадрotr-online.ru/Стоп-кадр

«Сибирский исследователь» оснащен системами навигации, опреснителем соленой воды и «успокоителями качки», которые помогают снизить влияние колебаний судна на экипаж.

«Мы готовили такого экспедиционного трудягу, который позволит нам уйти от дорогостоящих вертолетных перелетов в Арктике. Это позволит нам изучить акваторию Енисея, Енисейский залив, побережье Таймыра и притоки, соответственно», — рассказал председатель красноярского отделения «Русское географическое общество» Игорь Спириденко.

Работа над судном продолжалась в течение 5 лет.

Наука и техника,Русское географическое общество,
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