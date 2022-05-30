Вирусолог оценил прогноз Билла Гейтса о вероятности новой пандемии

Репутация у Билла Гейтса на самом деле неплохая. Дело в том, что он действительно финансирует очень много различных исследований, в том числе и в области вирусологии, бактериологии, молекулярной биологии, финансирует исследования по созданию вакцин. Среди получателей его грандов огромное количество самых авторитетных ученых. Кроме того, он не только получает самую актуальную информацию, общаясь на совете по проектам, но и имеет возможность консультироваться, обсуждать большое количество всевозможных проблем этого плана. Поэтому среди специалистов он пользуется достаточно заслуженным авторитетом, не только потому что раздает деньги. Безусловно, это человек, который достаточно неплохо разбирается в ситуации.



В отношении его прогноза я бы сказал, что это как с прогнозом погоды. Может быть, дождь будь, а может быть, и нет. Может, будет сильный дождь, может, будет слабый. Вот такое у меня отношение к заявлению о возможности эпидемии.



Действительно, человечество все дальше и дальше "залезает" в дикую природу, где все еще неведомое количество всевозможных возбудителей. И в результате таких контактов происходит то, что в вирусологии называется адаптацией вируса. То есть в результате нескольких случайных пассажей вирус может приобрести способность эффективно размножаться на новом хозяине - на человеке. Видимо, и с вирусом Эбола такие вещи происходят, потому что в природе он встречается и в невирулентном для человека виде, и так далее. Таких примеров достаточно много. Если говорить и вирусе Эбола, то он же вирулентен и смертелен только для примата. Тем не менее когда нам понадобилась модель, мы адаптировали этот вирус к морским свинкам. Американцы адаптировали к лабораторным мышам...



В принципе термин возникающей и возвратной инфекции в ходу у вирусологов и бактериологов уже лет 20-30. Например, почти победили корь, почти победили скарлатину. А потом возникают либо случаи, когда появляется очень много "умных" борцов с вакцинами и все начинают отходить от вакцинации, мы теряем коллективный иммунитет и все это возвращается. Либо в результате такого подхода возникают более устойчивые варианты вируса, которые обучаются обходить иммунитет. При желании это можно отселектировать в лабораторных условиях, но это уже относится к термину, который у нас называется милитаризацией. То есть когда из обычного или необычного возбудителя делают биологический агент для биологического оружия.

Александр Чепурнов Начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии, доктор биологических наук