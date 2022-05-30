В Петербурге создали "зеленое" ракетное топливо

"ГИПХ - создатель первого в мире ракетного топлива, и мы разработчики всех [его] видов <...>. Мы создали новый вид ракетного топлива, "зеленое" ракетное топливо - мы так и называем его - которое на порядок ниже по токсичности, чем употребляемые сейчас", - сказала она, отвечая на вопрос ТАСС о новых разработках в этой сфере.