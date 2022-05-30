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23 минуты назад

В Петербурге создали "зеленое" ракетное топливо

ТАСС

Специалисты научного центра "Прикладная химия" (ГИПХ, входит в госкорпорацию "Ростех") создали новый вид ракетного топлива, которое на порядок ниже используемых по токсичности. Об этом сообщила журналистам в понедельник генеральный директор предприятия Елена Козлова.

В Петербурге создали "зеленое" ракетное топливо
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"ГИПХ - создатель первого в мире ракетного топлива, и мы разработчики всех [его] видов <...>. Мы создали новый вид ракетного топлива, "зеленое" ракетное топливо - мы так и называем его - которое на порядок ниже по токсичности, чем употребляемые сейчас", - сказала она, отвечая на вопрос ТАСС о новых разработках в этой сфере.

Козлова не стала уточнять характеристики топлива, сославшись на то, что это не гражданский заказ.

В 1969 году ГИПХ награжден "Орденом Ленина" за заслуги в развитии отечественной химической науки и промышленности в области освоения космического пространства. Сергей Королев дал задание ГИПХу разработать первое в мире ракетное топливо, и это задание было успешно выполнено. ГИПХ является разработчиком всех видов ракетного топлива (твердых, жидких и пастообразных).

Наука и техника,Елена Козлова,Сергей Королев,Ростех,
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