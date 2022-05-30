Выход смартфона для метавселенной от HTC отложили

Тайваньская компания HTC приостановила работу над новым флагманским смартфоном. Об этом сообщает немецкое издание WinFuture.

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Журналисты медиа ссылаются на официальный ответ сотрудника технической поддержки компании. В HTC заявили, что выпуск специального смартфона для метавселенной, анонсированного в марте, не состоится в 2022 году. В качестве причины в корпорации назвали проблемы с цепочками поставок.

При этом в HTC уточнили, что продолжают разработку нового устройства, но сроки выхода девайса не обсуждались.

«В любом случае вопрос о том, хочет ли HTC предлагать свое новое флагманское устройство на международном уровне, очень спорный, — оценили новость авторы издания.

Журналисты отметили, что в последнее время HTC столкнулась с финансовыми проблемами. В апреле компания опубликовала отчет за первый квартал, согласно которому оборот составил всего 25 миллионов долларов — самый низкий показатель тайваньской фирмы за последние 20 лет.

HTC была одним из лидеров рынка смартфонов в 2000-х годах. Последним знаковым аппаратом бренда оказался HTC U12+, выпущенный в 2018 году. В 2019 году компания анонсировала смартфон HTC Exodus 1, созданный для работы с технологией блокчейн.