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26 минут назад

Пентагон заключил контракт на разработку спутников с ядерным источником энергии

Газета.Ru

Американские военные объявили о разработке космических аппаратов с ядерными источниками энергии нового поколения к 2027 году. Об этом сообщает Space.com.

Пентагон заключил контракт на разработку ядерных спутников
Фото: Газета.руГазета.ру

Подразделение оборонных инноваций Минобороны США объявило о заключении контрактов на разработку двух прототипов, которые должны продемонстрировать «новое поколение систем ядерной тяги и выработки энергии для космического аппарата». Испытательный орбитальный полет должен состояться в 2027 году.

Контракты заключены с двумя компаниями, Ultra Safe Nuclear и Avalanche Energy, выделенные суммы не разглашаются. Ultra Safe Nuclear разработает EmberCore, радиоизотопный источник энергии, пригодный для обеспечения электроэнергией аппарата и для питания двигателей. «Радиоизотопная система следующего поколения должна будет обеспечивать в десять раз большую мощность по сравнению с плутониевыми системами и запасать миллион киловатт-час в всего нескольких килограммах топлива», — говорится в заявлении агентства.

«Орбитрон» компании Avalanche Energy будет использовать термоядерный синтез для выработки электричества, для чего плазму планируют удерживать магнитным полем. В случае успеха с помощью установки можно будет питать в том числе электрический ракетный двигатель.

Подразделение оборонных инноваций было создано для внедрения технологий, разработанных частными компаниями, в американские вооруженные силы.

Наука и техника,Пентагон,
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