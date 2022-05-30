Характеристики бюджетного флагмана Xiaomi утекли в интернет

Xiaomi во второй половине года представит бюджетный флагман Redmi K50 Ultra с 2K экраном и новым чипом от Qualcomm, сообщает портал MyDrivers со ссылкой на авторитетного инсайдера Digital Chat Station.

Фото: Redmi Redmi

Ожидается, что Redmi K50 Ultra получит прямой дисплей без закруглений с 2К-разрешением и высокой частотой обновления изображения.

Также, по данным инсайдера, смартфон будет поставляться с новейшим 4-нанометровым чипом Snapdragon 8+ Gen 1 производства тайваньского завода TSMC. Новый чип предлагает улучшенную на 30% энергоэффективность и возросшую на 10% производительности относительно обычного Snapdragon 8 Gen 1, представленного в начале года.

Релиз смартфона ожидается во второй половине 2022 года. Более точные сроки презентации Redmi K50 Ulta не сообщаются.