Недавно пользователи мобильного приложения «Альфа-Банка» начали сообщать о неполадках: клиент для Android якобы не мог подключиться к сети. По словам представителей компании, проблема возникла из-за сертификата безопасности — чтобы устранить ее, нужно всего лишь обновить приложение. Но поскольку клиент «Альфа-Банка» был удален из Google Play, придется прибегнуть к обходным путям. Рассказываем, как обновиться несколькими способами.

Фото: ТАСС ТАСС

Как обновить приложение «Альфа-Банка» на Android

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Самый простой способ пользоваться популярными русскоязычными приложениями на Android, не беспокоясь об ограничениях Google Play — это отечественные цифровые магазины. На данный момент лучшей альтернативой зарубежным площадкам можно назвать RuStore от VK и Минцифры. Там доступны клиенты многих крупных банков (включая «Альфа-Банк»), причем магазин не будет собирать ваши персональные данные — достаточно лишь установить приложение RuStore на смартфон.

Не так давно мы уже написали подробную инструкцию о том, как начать пользоваться RuStore. Просто выполните все шаги, зайдите в магазин и скачайте приложение «Альфа-Банка». Оно будет работать в прежнем режиме.

Если вы не хотите ставить на телефон сторонние магазины, то клиент можно скачать с сайта банка. Вот как это сделать.

Перейдите на официальный сайт «Альфа-Банка» и нажмите на кнопку «Скачать». Страница прокрутится вниз — выберите версию «Для Android и Xiaomi».

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Скриншот Если интернет-браузер предупредит, что файл может быть опасным, все равно соглашайтесь на загрузку.

Скриншот Когда файл приложения загрузится, мобильный браузер Google Chrome сразу предложит открыть его — нажмите на соответствующую кнопку. Если на экране вдруг не появится уведомление, то найдите файл alfamobile.apk через диспетчер файлов: он должен быть в папке «Загрузки» или Download.

Скриншот Нажмите на apk-файл, чтобы установить приложение «Альфа-Банка». Нажмите в появившемся окне кнопку «Настройки» и поставьте галочку напротив «Разрешить установку из этого источника». В зависимости от телефона Android может предупредить, что это не безопасно. Согласитесь с этим, нажмите «Ок» и ткните кнопку «Назад».

Как обновить приложение «Альфа-Банка» на iOS