Как обновить приложение «Альфа-Банка»

Недавно пользователи мобильного приложения «Альфа-Банка» начали сообщать о неполадках: клиент для Android якобы не мог подключиться к сети. По словам представителей компании, проблема возникла из-за сертификата безопасности — чтобы устранить ее, нужно всего лишь обновить приложение. Но поскольку клиент «Альфа-Банка» был удален из Google Play, придется прибегнуть к обходным путям. Рассказываем, как обновиться несколькими способами.
Самый простой способ пользоваться популярными русскоязычными приложениями на Android, не беспокоясь об ограничениях Google Play — это отечественные цифровые магазины. На данный момент лучшей альтернативой зарубежным площадкам можно назвать RuStore от VK и Минцифры. Там доступны клиенты многих крупных банков (включая «Альфа-Банк»), причем магазин не будет собирать ваши персональные данные — достаточно лишь установить приложение RuStore на смартфон.
Не так давно мы уже написали подробную инструкцию о том, как начать пользоваться RuStore. Просто выполните все шаги, зайдите в магазин и скачайте приложение «Альфа-Банка». Оно будет работать в прежнем режиме.
Если вы не хотите ставить на телефон сторонние магазины, то клиент можно скачать с сайта банка. Вот как это сделать.
К сожалению, смартфоны на iOS не поддерживают установку сторонних приложений без взлома прошивки. Если вы не готовы идти на такие риски, то продолжать пользоваться «Альфа-Банком» можно через онлайн-версию сайта. Ее также можно найти на официальной странице банка.