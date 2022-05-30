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9 минут назад

NASA показало видео самого долгого полета марсианского вертолета

Александр Кузьмин

В конце апреля 2022 года роботизированный беспилотный вертолет Ingenuity совершил свой рекордный 25-й полет. Марсианский аппарат преодолел 704 метра с максимальной скоростью 5,5 метра в секунду. Об этом сообщает издание Naked-Science.ru.

По данным NASA, вертолет сначала достиг высоты 10 метров, а затем разогнался до 5,5 метров в секунду. Ingenuity пролетел над несколькими скальными полями над Красной планетой, после чего нашел место для посадки.

Свой первый полет на Марсе роботизированный вертолет Ingenuity совершил 19 апреля 2021 года.

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