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57 минут назад

Японский суперкомпьютер перестал быть самым мощным в мире

Lenta.ru

Американский «Фронтир» стал самым мощным суперкомпьютером в мире, потеснив на вторую строчку «Фугаку». Об этом сообщает японская газета «Иомиури».

Японский суперкомпьютер перестал быть самым мощным в мире
Фото: Oak Ridge National Laboratory / YouTubeOak Ridge National Laboratory / YouTube

Подобное решение приняли специалисты Международной конференции исследователей суперкомпьютеров, рейтинг Top-500 обновляют два раза в год. Первое место занял американский «Фронтир», способный совершать 1 102 квадриллиона вычислений в секунду. «Фугаку» же рассчитан на 442 квадриллиона вычислений в секунду. На третьей позиции оказался финский «ЛЮМИ» — он способен справляться с 151 квадриллионом вычислений в секунду.

«Фугаку» считался самым быстрым компьютером в мире два года подряд. По словам специалистов, машина опустилась на второе место в двух рейтингах Top-500: HPCG, в котором измеряется скорость обработки вычислений, используемых в промышленных приложениях, и Graph500, который является показателем способности анализа больших данных.

«Фугаку» был создан корпорацией Fujitsu совместно с учеными японского государственного Института естественных наук. Название устройства совпадает с одним из наименований священной для японцев горы Фудзи.

В начале февраля суперкомпьютер «Фугаку» помог японским ученым выяснить, что риск заражения коронавирусом от носителя штамма омикрон повышается почти до 100-процентого максимума в случае близкого контакта с инфицированным без маски. Уточняется, что шанс заразиться близок к нулю, если носитель вируса будет в маске.

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