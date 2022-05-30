Samsung перевыпустит популярный бюджетный смартфон

Это не первый раз, когда Samsung перевыпускает смартфон с другим чипсетом. Galaxy A12, предшественник Galaxy A13, прошёл аналогичный процесс в прошлом году. Правда, всё было наоборот. Оригинальный Galaxy A12 дебютировал с SoC MediaTek Helio P35. Но позже Samsung выпустила ещё одну версию с процессором Exynos 850. Кроме чипсета в смартфоне ничего не изменилось.