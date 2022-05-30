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9 минут назад

Samsung перевыпустит бюджетный смартфон на процессоре MediaTek вместо фирменного

Ferra.ru

Стало известно, что новый вариант смартфона Samsung Galaxy A13 с номером модели SM-A137F получит чип Mediatek Helio G80. Оригинальный аппарат выходил с фирменным процессором Exynos 850.

Samsung перевыпустит популярный бюджетный смартфон
Фото: Samsung Samsung

Это не первый раз, когда Samsung перевыпускает смартфон с другим чипсетом. Galaxy A12, предшественник Galaxy A13, прошёл аналогичный процесс в прошлом году. Правда, всё было наоборот. Оригинальный Galaxy A12 дебютировал с SoC MediaTek Helio P35. Но позже Samsung выпустила ещё одну версию с процессором Exynos 850. Кроме чипсета в смартфоне ничего не изменилось.

То же самое ожидается и в случае с Galaxy A13. Когда случится его анонс, впрочем, пока неясно. Сообщается только, что сначала он произойдёт в Европе.

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