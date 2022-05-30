В России появились Apple Watch за 1,5 млн рублей

Бренд люксовой кастомизации гаджетов Caviar выпустил коллекцию модифицированных Apple Watch 7. Они, как и полагается, дорого стоят, поскольку их корпус покрыт драгоценными металлами.

Фото: ferra.ru ferra.ru

Отмечается, что дизайн Apple Watch создан по мотивам легендарных швейцарских часов Patek Philippe Sky Moon Tourbillon и Vacheron Constantin Metiers d'Art. Безель часов украсили объёмными узорами.

Всего в коллекции Caviar представлено четыре модели: из 18-каратного золота, чёрной, белой и красной бронзы. На драгоценном металле выгравированы рельефные растительные узоры, вдохновлённые работами гравера XIX века Густава Янга.