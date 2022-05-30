Ледники в горах Австрии растают к концу столетия

К концу этого века австрийские гляциологи — ученые, специализирующиеся на природных льдах Земли — останутся без работы. В течение ближайших 70 лет все ледники в австрийских Альпах растают, прогнозируют эксперты Организации объединенных наций (ООН).

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Исследователь ледников в Австрийском альпийском клубе Андреас Книттель в течение 35 лет занимался измерением льда в горах близ курорта Анкогель. По его данным, защитный снежный покров на леднике сократился в два раза. При этом скорость отступления ледников увеличивается. К началу апреля 2022 года снежный покров на ледниковых языках настолько растаял, что солнце плавит лед напрямую. Андреас Книттель уверен, что «любые попытки противодействия не остановят процесс».

Представители ООН подтвердили его слова: даже если сейчас выброс CO2 упадут до нуля, это не спасет австрийские ледники. Тем не менее гляциологи продолжают свои научные наблюдения. Некоторые ученые все-таки питают надежды, что часть ледников удастся сохранить. По мнению гляциолога Андреи Фишер из Австрийской академии наук, для сохранения горного льда необходимо стабилизировать глобальное потепление на уровне 1,5 градуса Цельсия.

Но даже и в этом случае отступление ледников окажет самое неожиданное влияние на местные экосистемы и экономику. Если большая часть ледников исчезнет, пропадет и талая вода в реках и водохранилищах. Тогда местные гидроэлектростанции могут остаться без дела, передает Euronews.