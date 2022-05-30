"Ростех" разработал химикат для производства белой офисной бумаги

«Ростех» разработал химикат для выпуска белой офисной бумаги, ведутся переговоры об организации производства, говорится в сообщении корпорации.
«Научный центр «Прикладная химия» (ГИПХ) разработал технологию производства специального состава, который может использоваться в целлюлозно-бумажной промышленности для этих целей. Сейчас идут переговоры об организации производства с предприятиями Северо-Запада России», — говорится в сообщении.
Ранее американская компания по производству бумаги Sylvamo Corporation объявила, что продаст свой бизнес в России и прекратит работу в стране. Об этом говорится в финансовой отчетности компании за I квартал 2022 года.
Корпорация выпускает в том числе бумагу SvetoCopy. В России она владеет Светогорским целлюлозно-бумажным комбинатом в Ленинградской области, который выпускает в год около 720 тысяч тонн целлюлозы, бумаги и картона.
6 мая российское Министерство промышленности и торговли утвердило список товаров, состоящий из 96 пунктов, разрешенных для параллельного импорта. В список попали деревья и растения, известь и цемент, косметические и фармацевтические компоненты, товары химической промышленности, бумага и картон, музыкальные инструменты и запчасти для автомобилей и прочее.