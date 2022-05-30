NVIDIA спрятала в исходном коде CUDA текст классики российской литературы

Энтузиаст решил покопаться в файлах NVIDIA CUDA, установленного на его компьютере. Внезапно, он обнаружил довольно-таки интересную находку.
В глаза пользователя бросился необычный текстовый файл, получивший название warandpeace.txt. Размер документа составлял 3212 КБ, что для txt-файла достаточно много. Это и привлекло внимание исследователя.
Изучив находку, энтузиаст пришёл к выводу, что разработчики из NVIDIA и вправду добавили в исходники CUDA поэму Льва Толстого «Война и мир».
Изначально автор находки предположил, что файл является лишь обыкновенной «пасхалкой», оставленной ради забавы. Но специалисты рассказали, что сделано это было немного по иным причинам.
Всё дело в том, что текст романа, скорее всего, выступает в роли баланса или образца в некоторых расчётах, которые производят ядра ускорителей. В качестве примера он привёл задачу на подсчёт букв определённого регистра.