Ряд VPN-сервисов в России оказались недоступны

Сеть мониторинга блокировок в интернете GlobalCheck подтвердила недоступность использования протоколов ряда VPN-сервисов в Западной Сибири и Краснодарском крае, сообщается в Telegram-канале проекта. Речь о проблемах с доступностью IPsec и IKEv2 в некоторых регионах. Специалисты отмечают, что у ряда операторов в регионах соединение по IPsec не проходит даже между сервером и клиентом в России.

Фото: Zuma\TASS Zuma\TASS

GlobalCheck со ссылкой на другой Telegram-канал предположил, что нынешние проблемы с VPN — это тестирование будущих блокировок. С этим согласен основатель Qrator Labs Александр Лямин:

— У нас есть возможность включить машину времени и посмотреть, как будет в будущем. Для этого достаточно посмотреть, что происходит сегодня в Китае. Массово китайцев в западных соцмедиа не увидите, но все IT-специалисты, те люди, которым там нужно быть, там будут.

— Речь идет о начале изоляции, или вы об этом говорите?

— Нет, те, кому нужно будет решить проблему, решат проблему, порог входа будет повышаться.

— Насколько эта проблема крупная или некрупная?

— Поскольку те протоколы, которые вы назвали, тот же IPsec, достаточно часто используется в энтерпрайз-решениях, в организациях энтерпрайз-сетей, это вызовет проблемы для функционирования крупных компаний на территории РФ, потому что большинство сотрудников, особенно после пандемии, имеет доступ к ресурсам компании, используя тот или иной [сервис] с шифрованием. IPsec — один из самых популярных, на нас это тоже повлияет. Будем решать.