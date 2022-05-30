Представлены новые смартфоны серии Honor 70

Компания Honor провела в Китае презентацию смартфонов серии Honor 70. В линейку вошли три смартфона с тремя разными чипсетами, новым датчиком камеры от Sony и быстрой 100-ваттной зарядкой.

Фото: Honor Honor

Honor 70 — начальная модель в линейке. Это самый тонкий и легкий смартфон семейства весом 178 г и толщиной 7,91 мм. Новинка оснащена флагманским OLED-дисплеем с изогнутыми боковыми краями, диагональю 6,67 дюймов и поддержкой высокой частоты обновления изображения 120 Гц.

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Смартфон оснащен тремя основными камерами — 54-мегапиксельным датчиком Sony IMX800, сверхширокоугольным модулем на 50 Мп и 2-мегапиксельным датчиком глубины. На передней панели в вырезе разместилась 32-мегапиксельная селфи-камера.

Honor 70 работает на платформе Snapdragon 778G +. Новинка поставляется в модификации с 8 или 12 ГБ оперативной памяти и 256 или 512 ГБ постоянной памяти.

Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 4800 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт.

Стоимость Honor 70 начинается от 2,7 тыс. юаней (около 25,8 тыс. руб.).

Honor 70 Pro и 70 Pro+, получили немного увеличенный 6,78-дюймовый дисплей с аналогичными младшей версии характеристиками. Однако главное отличие — грани экрана изогнуты со всех четырех сторон.

Во всех смартфонах используются линейки идентичные 54 Мп и 50 Мп основные и сверхширокоугольные датчики. Однако в качестве третьего модуля в Honor 70 Pro и 70 Pro+ установлен 8-мегапиксельный телеобъективом с 3-кратным зумом и оптической стабилизацией. Фронтальная камера также улучшена до 50 Мп.

Honor 70 Pro оснащается чипсетом MediaTek Dimensity 8000, а 70 Pro+ предлагает флагманский чип Dimensity 9000. Емкостью аккумуляторов обеих моделей и скорость зарядки составили 4500 мАч и 100 Вт соответственно.

Смартфоны серии Honor 70 поставляются с предустановленной версией Android 12 и фирменной оболочкой Magic UI 6,1.

Стоимость Honor 70 Pro и 70 Pro+ в Китае составит от 3,7 и 4,3 тыс. юаней (от 35,3 тыс. руб. и 41,1 тыс. руб.) соответственно.