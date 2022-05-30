Microsoft нашла критические баги в Android

Специалисты Microsoft нашли четыре опасные уязвимости во фреймворке, который используется в предустановленных приложениях для Android. В общей сумме такие приложения можно найти на миллионах мобильных устройств, поэтому баги могут стать массовой проблемой.

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Хорошая новость заключается в том, что израильский разработчик MCE Systems уже устранил выявленные проблемы в безопасности. Если же ими воспользуется условный атакующий, он сможет получить высокие права в системе и в теории добраться до конфиденциальной информации.

«Как известно, ряд предустановленных в системе Android приложений нельзя полностью удалить без root-доступа. Таким образом, часть уязвимого софта пользователь может лишь отключить», — пишет команда исследователей из Microsoft 365 Defender.

Бреши получили следующие идентификаторы: CVE-2021-42598, CVE-2021-42599, CVE-2021-42600 и CVE-2021-42601. По шкале CVSS их опасность оценивается от 7,0 до 8,9 балла. Код демонстрационного эксплойта (proof-of-concept, PoC), показывающий инъекцию команды, выглядит так:

Microsoft решила не раскрывать полный список затронутых приложений, однако известно, что у проблемного фреймворка есть масса возможностей в системе: доступ к аудио, камере, питанию, геолокации, хранилищу и т. п.