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20 минут назад

Microsoft нашла критические баги в предустановленных Android-приложениях

Anti-Malware.ru

Специалисты Microsoft нашли четыре опасные уязвимости во фреймворке, который используется в предустановленных приложениях для Android. В общей сумме такие приложения можно найти на миллионах мобильных устройств, поэтому баги могут стать массовой проблемой.

Microsoft нашла критические баги в Android
Фото: ReutersReuters

Хорошая новость заключается в том, что израильский разработчик MCE Systems уже устранил выявленные проблемы в безопасности. Если же ими воспользуется условный атакующий, он сможет получить высокие права в системе и в теории добраться до конфиденциальной информации.

«Как известно, ряд предустановленных в системе Android приложений нельзя полностью удалить без root-доступа. Таким образом, часть уязвимого софта пользователь может лишь отключить», — пишет команда исследователей из Microsoft 365 Defender.

Бреши получили следующие идентификаторы: CVE-2021-42598, CVE-2021-42599, CVE-2021-42600 и CVE-2021-42601. По шкале CVSS их опасность оценивается от 7,0 до 8,9 балла. Код демонстрационного эксплойта (proof-of-concept, PoC), показывающий инъекцию команды, выглядит так:

Microsoft решила не раскрывать полный список затронутых приложений, однако известно, что у проблемного фреймворка есть масса возможностей в системе: доступ к аудио, камере, питанию, геолокации, хранилищу и т. п.

Среди крупных софтовых проектов, использующих этот фреймворк, исследователи отметили такие:

Mobile Klinik Device Checkup (com.telus.checkup) Device Help (com.att.dh) MyRogers (com.fivemobile.myaccount) Freedom Device Care (com.freedom.mlp.uat), and Device Content Transfer (com.ca.bell.contenttransfer)

Наука и техника,Microsoft,
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