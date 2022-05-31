Китайская компания выпустила "копию" iPhone 13 за 4700 рублей

Компания LeTV (бывшая LeEco), которая в своё время обанкротилась, без лишнего шума выпустила новый смартфон в Китае. Речь идёт о Y1 Pro, новом бюджетнике, уж очень похожем на один небезызвестный телефон.

Кажется, дизайн LeTV Y1 Pro был сильно вдохновлён Apple iPhone 13. Расположение модуля камеры тут почти идентично айфоновскому. Китайский бренд позиционирует смартфон как модель, предлагающую премиальное качество сборки по доступной цене.

LeTV Y1 Pro получил 6,5-дюймовый ЖК-экран с разрешением 1560 x 720 пикселей. Под капотом у него установлен процессор UNISOC Tiger T310. Устройство питает аккумулятор ёмкостью 4000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 10 Вт.