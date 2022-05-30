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18 минут назад

Стало известно о проблемах россиян с доступом к популярным VPN-протоколам

Газета.Ru

В регионах России зафиксировали проблемы с доступом к популярным VPN-протоколам. Первым о невозможности использовать сеть через IPsec и IKEv2 сообщил Telegram-канал «Эшер II». Позже информацию подтвердил проект по мониторингу российский системы интернет-блокировок GlobalCheck.

Россияне массово пожаловались на сбои VPN
Фото: Unsplash.com Unsplash.com

«С двух мест: Западная Сибирь и Краснодар наблюдается, что серверы на l2TP и IPsec недоступны. Также, из Ростова-на-Дону сообщают, что IPsec недоступен», — отметил автор канала «Эшер II». По его мнению, это говорит о блокировках протоколов.

В GlobalCheck указали, что тоже фиксируют проблемы с доступностью IPsec и IKEv2 в некоторых регионах. По их данным, на некоторых операторах в регионах IPsec не проходит даже между сервером и клиентом в России, то есть перестали работать и корпоративные сети.

Россиянам рассказали, законно ли использовать VPN

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков заявлял, что отключение России от глобального интернета возможно, такой сценарий нельзя исключать. По его словам, Россия должна быть готова к возможному негативному сценарию развития событий.

Наука и техника,Алексей Пушков,Совет Федерации,
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