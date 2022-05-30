Россияне массово пожаловались на сбои VPN

В регионах России зафиксировали проблемы с доступом к популярным VPN-протоколам. Первым о невозможности использовать сеть через IPsec и IKEv2 сообщил Telegram-канал «Эшер II». Позже информацию подтвердил проект по мониторингу российский системы интернет-блокировок GlobalCheck.

«С двух мест: Западная Сибирь и Краснодар наблюдается, что серверы на l2TP и IPsec недоступны. Также, из Ростова-на-Дону сообщают, что IPsec недоступен», — отметил автор канала «Эшер II». По его мнению, это говорит о блокировках протоколов.

В GlobalCheck указали, что тоже фиксируют проблемы с доступностью IPsec и IKEv2 в некоторых регионах. По их данным, на некоторых операторах в регионах IPsec не проходит даже между сервером и клиентом в России, то есть перестали работать и корпоративные сети.