Разработчик процессоров «Эльбрус» решил перенести производство в Россию

Разработчик процессоров «Эльбрус» планирует перенести производство в Россию. Об этом заявил РБК замгендиректора по маркетингу МЦСТ Константин Трушкин.

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По его словам, сейчас компания МЦСТ договаривается о возможности изготавливать продукцию на фабрике «Микрон» в Зеленограде вместо Тайваня, где работа стала невозможна в связи с санкциями.

Отмечается, что тайваньское предприятие TSMC позволяет производить процессоры от 90 до 5 нанометров. Кроме того, сообщается о запуске экспериментального производства по 3-нанометровому техпроцессу. TSMC также работает над топологией 2 нм. Однако введенные ограничения прервали сотрудничество. Компании должны получать специальную лицензию США для экспорта высокотехнологичной продукции в Россию.

«Видим, что на отечественных фабриках можно создавать достойные процессоры с суверенными российскими технологиями для критической информационной инфраструктуры, сферы информационной безопасности и других рынков. Для достижения достаточной практической производительности видим большой резерв в переработке исходного кода и оптимизации программного обеспечения под архитектуру "Эльбрус"», — отметил Трушкин.

По словам источника РБК на рынке IT, перенос производства на фабрику «Микрон» займет не меньше года. На это, как отмечается, потребуется несколько миллиардов рублей.