Разработчик процессоров «Эльбрус» решил перенести производство в Россию

Разработчик процессоров «Эльбрус» планирует перенести производство в Россию. Об этом заявил РБК замгендиректора по маркетингу МЦСТ Константин Трушкин.
По его словам, сейчас компания МЦСТ договаривается о возможности изготавливать продукцию на фабрике «Микрон» в Зеленограде вместо Тайваня, где работа стала невозможна в связи с санкциями.
Отмечается, что тайваньское предприятие TSMC позволяет производить процессоры от 90 до 5 нанометров. Кроме того, сообщается о запуске экспериментального производства по 3-нанометровому техпроцессу. TSMC также работает над топологией 2 нм. Однако введенные ограничения прервали сотрудничество. Компании должны получать специальную лицензию США для экспорта высокотехнологичной продукции в Россию.
«Видим, что на отечественных фабриках можно создавать достойные процессоры с суверенными российскими технологиями для критической информационной инфраструктуры, сферы информационной безопасности и других рынков. Для достижения достаточной практической производительности видим большой резерв в переработке исходного кода и оптимизации программного обеспечения под архитектуру "Эльбрус"», — отметил Трушкин.
По словам источника РБК на рынке IT, перенос производства на фабрику «Микрон» займет не меньше года. На это, как отмечается, потребуется несколько миллиардов рублей.
Ранее сообщалось, что расширение Лондоном санкционного списка поставило под удар российские процессоры «Байкал», поскольку они могут остаться без производственной лицензии на архитектуру процессоров британской компании ARM.