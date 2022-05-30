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23 минуты назад

Next Pampa 2.0: первое в мире здание с фермой по добыче биткойнов

Naked-Science.ru

Инвестиционная аргентинская компания Newlink Capital планирует построить первое в мире «крипто-здание», которое будет расположено в Бельграно, элитном районе столицы Буэнос-Айрес. Проект уже запущен в реализацию, хотя фактическое строительство начнется не раньше второго квартала 2022 года. Сообщается, что в здании будет более 100 квартир с 2, 3 или 4 спальнями, и многие из них уже проданы по цене около 2500 долларов США за квадратный метр (около 120 000 долларов США за квартиру с 2 спальнями).

В Аргентине хотят построить дом для майнинга
Фото: ©Newlink Capital©Newlink Capital

Зачем покупать квартиру в Next Pampa 2.0? Идея заключается в том, что в подвале будет находиться ферма майнинга биткойнов, целью которой является получение дохода, позволяющего покрывать расходы на содержание самого здания. Таки образом будущие жители не только, по словам руководителей компании Newlink Capital, не будут платить коммуналку, но и еще и будут получать прибыль от работы майнинга биткойнов.

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