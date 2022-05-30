В Аргентине хотят построить дом для майнинга

Инвестиционная аргентинская компания Newlink Capital планирует построить первое в мире «крипто-здание», которое будет расположено в Бельграно, элитном районе столицы Буэнос-Айрес. Проект уже запущен в реализацию, хотя фактическое строительство начнется не раньше второго квартала 2022 года. Сообщается, что в здании будет более 100 квартир с 2, 3 или 4 спальнями, и многие из них уже проданы по цене около 2500 долларов США за квадратный метр (около 120 000 долларов США за квартиру с 2 спальнями).