Россияне потребовали от Sony 280 млн рублей компенсации

Российские пользователи подали коллективный иск в суд на Sony Interactive Entertainment из-за ограничения доступа к PlayStation Store и потребовали компенсацию в размере 280 млн рублей. Об этом пишут «Ведомости».

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10 марта Sony объявила о приостановке своей деятельности в России на фоне событий на Украине. Ограничения коснулись в том числе импорта приставок PlayStation и работы магазина PlayStation Store, который перестал принимать платежи с российских карт.

25 мая Хорошевским районным судом Москвы был зарегистрирован.коллективный иск 28 пользователей Sony PlayStation. Россияне просят вернуть им доступ к PlayStation Store, дать возможность приобретать программное обеспечение, в том числе игры, а также компенсировать моральный вред в размере 280 млн рублей.

По словам старшего юриста практики разрешения споров и юридического сопровождения «ССП-консалт» Станислава Исакова, который представляет интересы истцов, ни условиями использования программ Sony, ни законодательством России не предусмотрен отказ в предоставлении услуги «в связи с внутренней и внешней политикой государства нахождения и проживания пользователей».