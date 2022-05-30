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57 минут назад

Россияне потребовали от Sony 280 млн рублей компенсации

Алиса Селезнёва

Российские пользователи подали коллективный иск в суд на Sony Interactive Entertainment из-за ограничения доступа к PlayStation Store и потребовали компенсацию в размере 280 млн рублей. Об этом пишут «Ведомости».

Россияне потребовали от Sony 280 млн рублей компенсации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

10 марта Sony объявила о приостановке своей деятельности в России на фоне событий на Украине. Ограничения коснулись в том числе импорта приставок PlayStation и работы магазина PlayStation Store, который перестал принимать платежи с российских карт.

25 мая Хорошевским районным судом Москвы был зарегистрирован.коллективный иск 28 пользователей Sony PlayStation. Россияне просят вернуть им доступ к PlayStation Store, дать возможность приобретать программное обеспечение, в том числе игры, а также компенсировать моральный вред в размере 280 млн рублей.

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По словам старшего юриста практики разрешения споров и юридического сопровождения «ССП-консалт» Станислава Исакова, который представляет интересы истцов, ни условиями использования программ Sony, ни законодательством России не предусмотрен отказ в предоставлении услуги «в связи с внутренней и внешней политикой государства нахождения и проживания пользователей».

По данным маркетплейса My.Games, в 2021 году российский рынок видеоигр вырос на 9%, до 177,4 млрд руб. При этом эксперты прогнозируют, что в этом году его ждет сокращение минимум на 50%, а возможно на 75-85%.

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