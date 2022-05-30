В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+30° в 
USD 63.10EUR 64.72
Войти в почту
1 час назад

Найденный 5500-летний кипарис может стать самым старым деревом в мире

иещё 1

Ученые из Чили считают, что патагонский кипарис, которому примерно 5500 лет, может быть самым старым деревом в мире, пишет Oddity Central.

Найденный 5500-летний кипарис может стать самым старым деревом
Фото: Yiyo Zamorano/Wikimedia CommonsYiyo Zamorano/Wikimedia Commons

Патагонский кипарис — хвойное дерево, растущее в Чили и Аргентине. Его высота может достигать 45 метров, однако этот вид растет крайне медленно, но и живет сотни и даже тысячи лет.

Один из таких кипарисов привлек внимание ученых, которые уверяют, что дереву, растущему в национальном парке в Чили, может быть 5484 года, что делает его древнейшим растением на Земле.

Руководитель исследования доктор Джонатан Баричивич, чилийский ученый из Лаборатории климатических и экологических наук, рассказал, что взял фрагмент ствола и проанализировал образец с помощью компьютерных моделей.

«Вероятность того, что дерево моложе 5000 лет, составляет всего 20 процентов», — сообщил Джонатан.

Но так как ученый еще не провел полный подсчет годичных колец, результаты исследования официально не опубликованы.

Ранее из Индонезии депортировали двух россиян за обнаженную фотосессию на священном дереве.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители