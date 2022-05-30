Найденный 5500-летний кипарис может стать самым старым деревом

Ученые из Чили считают, что патагонский кипарис, которому примерно 5500 лет, может быть самым старым деревом в мире, пишет Oddity Central.

Фото: Yiyo Zamorano/Wikimedia Commons Yiyo Zamorano/Wikimedia Commons

Патагонский кипарис — хвойное дерево, растущее в Чили и Аргентине. Его высота может достигать 45 метров, однако этот вид растет крайне медленно, но и живет сотни и даже тысячи лет.

Один из таких кипарисов привлек внимание ученых, которые уверяют, что дереву, растущему в национальном парке в Чили, может быть 5484 года, что делает его древнейшим растением на Земле.

Руководитель исследования доктор Джонатан Баричивич, чилийский ученый из Лаборатории климатических и экологических наук, рассказал, что взял фрагмент ствола и проанализировал образец с помощью компьютерных моделей.

«Вероятность того, что дерево моложе 5000 лет, составляет всего 20 процентов», — сообщил Джонатан.

Но так как ученый еще не провел полный подсчет годичных колец, результаты исследования официально не опубликованы.