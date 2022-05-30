Xiaomi выпустила набор для сушки и стирки

Xiaomi представила в Китае набор для стирки и сушки Mijia с ёмкостью 10 кг. Это в первую очередь товар для семьи.

Фото: Xiaomi Xiaomi

Цены на комплект начинаются с 4798 юаней. Набор Mijia получил технологии двойной стерилизации и даже удаления клещей. Стерилизация происходит посредством ионов серебра. Встроенная УФ-лампа в комплекте для сушки также обеспечивает ещё один уровень стерилизации.

Стиральная машина Mijia поддерживает до 22 режимов стирки и ухода. Это охватывает широкий спектр одежды, включая куртки, деликатные ткани, белое бельё и т.д. В сушилке тоже есть 24 режима сушки. Кроме того, процессом можно управлять удалённо с помощью приложения Mijia.