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1 час назад

Xiaomi выпустила набор для сушки и стирки

Ferra.ruиещё 1

Xiaomi представила в Китае набор для стирки и сушки Mijia с ёмкостью 10 кг. Это в первую очередь товар для семьи.

Xiaomi выпустила набор для сушки и стирки
Фото: Xiaomi Xiaomi

Цены на комплект начинаются с 4798 юаней. Набор Mijia получил технологии двойной стерилизации и даже удаления клещей. Стерилизация происходит посредством ионов серебра. Встроенная УФ-лампа в комплекте для сушки также обеспечивает ещё один уровень стерилизации.

Стиральная машина Mijia поддерживает до 22 режимов стирки и ухода. Это охватывает широкий спектр одежды, включая куртки, деликатные ткани, белое бельё и т.д. В сушилке тоже есть 24 режима сушки. Кроме того, процессом можно управлять удалённо с помощью приложения Mijia.

Набор может поступить в продажу и на других рынках, но пока неясно, когда.

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