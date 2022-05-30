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18 минут назад

Учёные из Колорадо считают, что на Луне 8,2 X 1012 литров воды

FBM.ru

О том, что на Луне есть вода, известно давно, а новые открытия позволяют предположить, что ее гораздо больше, чем считалось ранее. Наблюдения, проведенные с помощью радара индийского зонда Chandrayaan-1, показали, что на небольшом участке лунной поверхности в районе Северного полюса имеется 40 кратеров, заполненных льдом. На Южном полюсе их не меньше.

Ученые из Колорадо подсчитали количество воды на Луне
Фото: fbm.rufbm.ru

Также на поверхности спутника есть лунные озера, которые в инфракрасном свете видны как голубые пятна – это обнажившийся лед. По оценкам специалистов, в лунных кратерах содержится до 600 миллионов тонн воды. Диаметр кратеров варьируется от 2 до 15 километров.

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Ученые пытаются ответить на вопрос, откуда на Луне такие большие запасы воды. Исследователи из Университета Колорадо в Боулдере говорят, что вода попала из атмосферы и накопилась за миллиарды лет существования нашего естественного спутника. Они также полагают, что на Луне тысячи лет существовала атмосфера, которая была в полтора раза толще, чем у Марса.

Атмосфера Луны была сформирована вулканическими газами, в то же время, когда аналогичные процессы происходили на Земле. Эти газы содержали большое количество углекислого газа и водяного пара. Ученые провели компьютерное моделирование, которое показало, что около 40 % воды, выброшенной вулканами, замерзло на поверхности спутника, а остальное ушло в космос. Ученые полагают, что сейчас существует более 8 квадриллионов (8,20 000 000 000 000 000 000) литров воды. Часть ее может находиться в толстых слоях в 5-10 метрах от поверхности под слоем грунта.

В недрах Луны вода, вероятно, имеет космическое происхождение, то есть она образовалась вместе с водой, которая впиталась в первичные “строительные” материалы, составляющие ее породу. Возможно, что и земная вода появилась похожим образом – она находилась в связанном виде в тех пылевых частицах протопланетного диска, из которых сформировалась Солнечная система.

Впервые ученые ясно увидели, что на Луне, несомненно, есть вода, разбив в 2009 году о поверхность нашего естественного спутника ступень ракеты Центавр, ранее состыкованную с зондом LCROSS. Сам зонд также был разбит. И в облаке, поднявшемся после взрыва, была уверенно обнаружена вода.

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