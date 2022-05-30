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7 минут назад

Свежее обновление Samsung Galaxy Watch 4 сломало часы

Ferra.ru

Около недели назад Samsung выпустила свежее обновление для часов Galaxy Watch 4. Главным нововведением, которое оно принесло, стало появление поддержки голосового помощника Google Assistant.

Свежее обновление Samsung Galaxy Watch 4 сломало часы
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Но, вместе с тем, корейская компания также поломала свои смарт-часы. Ряд пользователей, например, жалуются на то, что после апдейта их устройства стали быстрее разряжаться или начали демонстрировать недостаточную точность распознавания.

При этом нашлись и те, кто столкнулся с куда более неприятными проблемами. Так, очень многие владельцы Galaxy Watch 4, обновившие свои часы, заявляют об их внезапном отключении от телефонов. При попытке повторно связать их, устройства не распознают друг друга.

На момент написания материала, ни Google, ни Samsung никак не отреагировали на данную проблему.

Наука и техника,Google,
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