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1 час назад

В России допустили прекращение научных связей с США

Lenta.ru

Министерство науки и высшего образования, министерство иностранных дел России изучают возможность прекращения научных связей с США, пишут «Известия».

В России допустили прекращение научных связей с США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Минобрнауки и МИД анализируют нормативно-правовую базу российско-американских соглашений в сфере научно-образовательного сотрудничества на предмет их прекращения или приостановки.

В Минобрнауки РФ уточнили, что работа идет, но документы по этой теме находятся в закрытом доступе. Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова объяснила, что эксперты изучат международные договоры. Им предстоит оценить «целесообразность участия России в различных организациях». Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков допустил высокую вероятность выхода России из различных организаций, к примеру ОБСЕ, в ближайшее время.

Ранее группа из пяти ученых из США, Канады и Великобритании призвали продолжать работу с коллегами из России.

Наука и техника,Сергей Цеков,Светлана Журова,Минобрнауки России,МИД России,Комитет Совета Федерации по международным делам,Комитет госдумы по международным делам,ОБСЕ,
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