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1 час назад

В России создали «венец импортозамещения» для самолетов

Lenta.ruиещё 1

Генеральный директор компании «Навигатор» Сергей Бабуров заявил, что в России создали первую отечественную систему предупреждения столкновения в воздухе (СПСВ) для всех типов самолетов. Об этом сообщает РИА Новости.

В России создали «венец импортозамещения» для самолетов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Бабуров назвал разработку компании «венцом импортозамещения» для самолетов. По его словам, система обладает режимом гибридного наблюдения — она способна мониторить воздушную обстановку в пассивном режиме и с помощью активной антенны, передающей другим воздушным судам сведения о своей геолокации.

«Система предупреждения столкновения в воздухе — это первая, уникальная отечественная система, аналогов которой нет. Предупреждает самолеты, выдает сигнал в автопилот для уклонения от столкновения с самолетами. Это венец импортозамещения, это наша инициативная разработка. Это последний блок авионики, которого не хватало нашей авиационной промышленности», — подчеркнул Бабуров.

СПСВ разработан для всех типов Ил-96, Sukhoi Superjet-100, Ил-14, МС-21 и других самолетов. Сейчас систему устанавливают на них, а также испытывают на Л-410. Бабуров добавил, что ранее на лайнерах была установлена система TCAS от американской компании Collins.

«Она настолько сложная, что американцы шли к ней десятилетия. Мы тоже. И это большая удача — сделать такую уникальную систему. Этот прибор ждала вся отечественная индустрия», — отметил гендиректор «Навигатора».

Впервые СПСВ представили на прошлом МАКСе, однако тогда у нее не было системы предупреждения близости земли. «Теперь же в данной системе интегрировано несколько дополнительных функций, в том числе распознание контура земли», — заключил он.

Ранее экс-пилот Александр Романов назвал альтернативу иностранным самолетам в России. Он призвал сделать ставку на отечественные Ту-204, Ту-214 и Ту-334.

Наука и техника,Александр Романов,
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