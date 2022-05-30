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10 минут назад

РКЦ "Прогресс" назвал срок создания первого спутника для стереоскопической съемки Земли

ТАСС

Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" (входит в Роскосмос) завершит изготовление первого спутника "Аист-2Т" для стереоскопической съемки Земли в IV квартале следующего года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

Стали известны сроки создания российского спутника для стереоскопической съемки Земли
Фото: NASANASA

"Планируемый срок изготовления космического аппарата "Аист-2Т" - IV квартал 2023 года", - отметили в пресс-службе.

В 2019 году "Прогресс" выиграл конкурс на создание космического комплекса дистанционного зондирования Земли для стереоскопической съемки "Аист", включающего создание двух малых космических аппаратов "Аист-2Т". Комплекс создается в рамках государственной программы "Космическая деятельность России". Основными задачами спутников будет получение панхроматических и перекрывающихся стереоскопических изображений и цветных изображений земной поверхности, доставка полученной на борту аппаратов целевой информации по радиоканалу на наземные пункты приема.

Наука и техника,Роскосмос,РКЦ "Прогресс",
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