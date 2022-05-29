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1 час назад

Индейское племя подало в суд из-за базы SpaceX

Ferra.ru

Экологическая организация Sierra Club, индейское племя Карризо/Комекрудо и некоммерческая организация Save RGV подали коллективный иск против Главного земельного управления Техаса, земельного комиссара Техаса и округа Камерон в Техасе за периодическое закрытие пляжа Бока-Чика для проведения операций SpaceX.

Индейское племя подало в суд из-за базы SpaceX
Фото: FerraFerra

Спорный пляж Бока Чика находится недалеко от базы Starbase компании SpaceX, где она разрабатывает, строит и испытывает свой космический корабль нового поколения Starship и выполняет другие работы. В настоящее время Starbase проходит экологическую экспертизу в Федеральном управлении гражданской авиации перед тем, как компания планирует запустить его и тяжелую ракету Super Heavy в свое дебютное орбитальное путешествие.

В 2013 году, согласно заявлению Sierra Club, законодательное собрание Техаса внесло поправку в Закон об открытых пляжах Техаса, разрешив космическим агенствам закрывать доступ к пляжам. Затем в 2018 году, добавляет клуб, компания SpaceX построила ракетный комплекс в 460 метрах от пляжа.

“Изменение закона 2013 года противоречит конституции штата, в которую избиратели Техаса внесли поправки в 2009 году - большинством в 77 процентов - чтобы гарантировать право на свободный и открытый доступ к общественным пляжам”, - заявили в Sierra Club.

Клуб утверждает, что за первые три месяца 2022 года пляж был закрыт на 8 дням, а в 2021 году на примерно 25 дней.

Наука и техника,SpaceX,
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