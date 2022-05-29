Индейское племя подало в суд из-за базы SpaceX

Экологическая организация Sierra Club, индейское племя Карризо/Комекрудо и некоммерческая организация Save RGV подали коллективный иск против Главного земельного управления Техаса, земельного комиссара Техаса и округа Камерон в Техасе за периодическое закрытие пляжа Бока-Чика для проведения операций SpaceX.

Фото: Ferra Ferra

Спорный пляж Бока Чика находится недалеко от базы Starbase компании SpaceX, где она разрабатывает, строит и испытывает свой космический корабль нового поколения Starship и выполняет другие работы. В настоящее время Starbase проходит экологическую экспертизу в Федеральном управлении гражданской авиации перед тем, как компания планирует запустить его и тяжелую ракету Super Heavy в свое дебютное орбитальное путешествие.

В 2013 году, согласно заявлению Sierra Club, законодательное собрание Техаса внесло поправку в Закон об открытых пляжах Техаса, разрешив космическим агенствам закрывать доступ к пляжам. Затем в 2018 году, добавляет клуб, компания SpaceX построила ракетный комплекс в 460 метрах от пляжа.

“Изменение закона 2013 года противоречит конституции штата, в которую избиратели Техаса внесли поправки в 2009 году - большинством в 77 процентов - чтобы гарантировать право на свободный и открытый доступ к общественным пляжам”, - заявили в Sierra Club.