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1 час назад

Несколько протоколов VPN-сервисов недоступны в регионах России

ТАССиещё 1

Сеть мониторинга блокировок в интернете GlobalCheck подтвердила недоступность использования протоколов некоторых VPN-сервисов в Западной Сибири и в Краснодарском крае. Об этом сообщается в Telegram-канале мониторингового проекта.

Несколько протоколов VPN-сервисов недоступны в регионах России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Ранее в Telegram-каналах стала распространяться информация о блокировке "популярных протоколов VPN" в Западной Сибири, Краснодаре и Ростове-на-Дону.

"Мы подтверждаем проблемы с доступностью IPsec (набор протоколов для обеспечения защиты данных, передаваемых по межсетевому протоколу IP), туда же IKEv2 (современный протокол VPN, который используется по умолчанию для новых VPN-подключений в Windows, macOS, iOS) в некоторых регионах", - сказано в сообщении.

Специалисты отмечают, что у некоторых операторов в регионах соединение по IPsec не проходит даже между сервером и клиентом в России. "Это большой удар в том числе по корпоративным сетям - множество администраторов таких сетей сейчас срочно ищут решения для обхода", - считают специалисты GlobalCheck.

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