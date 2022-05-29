Несколько протоколов VPN-сервисов недоступны в регионах России

Сеть мониторинга блокировок в интернете GlobalCheck подтвердила недоступность использования протоколов некоторых VPN-сервисов в Западной Сибири и в Краснодарском крае . Об этом сообщается в Telegram-канале мониторингового проекта.

"Мы подтверждаем проблемы с доступностью IPsec (набор протоколов для обеспечения защиты данных, передаваемых по межсетевому протоколу IP), туда же IKEv2 (современный протокол VPN, который используется по умолчанию для новых VPN-подключений в Windows, macOS, iOS) в некоторых регионах", - сказано в сообщении.

Специалисты отмечают, что у некоторых операторов в регионах соединение по IPsec не проходит даже между сервером и клиентом в России. "Это большой удар в том числе по корпоративным сетям - множество администраторов таких сетей сейчас срочно ищут решения для обхода", - считают специалисты GlobalCheck.