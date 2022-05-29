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1 час назад

Рогозин: финансовых средств хватает для работы над ядерным буксиром "Зевс" до 2024 года

ТАСС

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорации хватает средств для работы над проектом ядерного буксира "Зевс" до 2024 года.

Рогозин опроверг нехватку средств на ядерный буксир «Зевс»
Фото: ТАССТАСС

"Несмотря на вчерашние броские заголовки в СМИ, финансовых средств по 2024 год для работы над "Зевсом" нам хватает, потому "экспертам" истерить не стоит", - написал Рогозин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Ранее Рогозин в интервью "России-24" отметил, что сейчас большая сумма средств Банка России за рубежом арестована, он предложил напечатать эти деньги и отдать промышленности под мощные и перспективные инвестиционные проекты. Например - направить триллион рублей в ракетно-космическую отрасль на создание перспективного пилотируемого комплекса, создание проекта "Зевс", который, по его словам, является реально продвинутой работой, на которую не хватает средств.

Наука и техника,Дмитрий Рогозин,Банк России,Роскосмос,
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