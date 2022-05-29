Рогозин заявил о достаточном финансировании работы над буксиром «Зевс»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил на своей странице во «ВКонтакте», что средств для работы над проектом ядерного буксира «Зевс» хватает до 2024 года.

«Несмотря на вчерашние броские заголовки в СМИ, финансовых средств по 2024 год для работы над «Зевсом» нам хватает, потому «экспертам» истерить не стоит», — написал Рогозин.

Ранее в интервью «России 24» глава «Роскосмоса» сообщил, что на текущий момент большая сумма средств ЦБ РФ за рубежом арестована, на этом фоне он предложил напечатать эти деньги и отдать промышленности под перспективные инвестпроекты. Например, Рогозин предложил направить триллион рублей в ракетно-космическую отрасль в том числе на форсирование создания ядерного буксира «Зевс», который, по его словам, является продвинутой работой, на которую не хватает средств.