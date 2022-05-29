Китай готовит космодром для туристов

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23 часа назад

СМИ: на Хайнане до конца июня начнут возведение космодрома для коммерческих запусков

ТАССиещё 1

Работа по строительству стартовой площадки для коммерческих космических запусков на базе космодрома в китайском городе Вэньчан (южная провинция Хайнань) будет начата до конца июня. Об этом сообщает в воскресенье информационный ресурс "Наньхайван".

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Фото: ReutersReuters

Аэрокосмическая отрасль является важным направлением развития в рамках проекта построения на Хайнане свободного торгового порта. Как заявил заместитель главы управляющей структуры Международного космического города Вэньчан Ван Гуанчжи, первоочередной задачей в этом году станет создание управляющей организации коммерческих космических запусков, завершение строительства первых двух станций коммерческого космодрома, а также налаживание нормальных коммерческих запусков к 2024 году.

Согласно официальным данным, в Международном космическом городе Вэньчан, на базе которого создается кластер аэрокосмической промышленности, зарегистрировано 23 предприятия, подписаны соглашения с 19 научно-техническими платформами и различными корпоративными проектами. Общий доход предприятий этого аэрокосмического кластера в 2021 году составил почти 2,8 млрд юаней ($417,9 млн), что в 15 раз превысило показатель 2020 года.

Наука и техника,Строительство,
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