Китай готовит космодром для туристов

Работа по строительству стартовой площадки для коммерческих космических запусков на базе космодрома в китайском городе Вэньчан (южная провинция Хайнань) будет начата до конца июня. Об этом сообщает в воскресенье информационный ресурс "Наньхайван".

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Аэрокосмическая отрасль является важным направлением развития в рамках проекта построения на Хайнане свободного торгового порта. Как заявил заместитель главы управляющей структуры Международного космического города Вэньчан Ван Гуанчжи, первоочередной задачей в этом году станет создание управляющей организации коммерческих космических запусков, завершение строительства первых двух станций коммерческого космодрома, а также налаживание нормальных коммерческих запусков к 2024 году.