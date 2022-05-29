Google научится запоминать вас по голосу

Судя по всему, Google Assistant сможет будет хранить и анализировать ваш голос для более «персонализированного распознавания речи». Это позволит улучшит время отклика и точность распознавания. Помощник также будет иметь доступ к серверам Google, где будут собираться и анализироваться сводки речевых моделей других пользователей. Эта функция, вероятно, позволит более продвинуто распознавать команды и имена контактов.