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1 час назад

Google научится запоминать вас по голосу

Ferra.ru

Разработчики проанализировали приложение Google для Android и обнаружили готовящиеся нововведения для голосового помощника.

Google научится запоминать вас по голосу
Фото: ТАССТАСС

Судя по всему, Google Assistant сможет будет хранить и анализировать ваш голос для более «персонализированного распознавания речи». Это позволит улучшит время отклика и точность распознавания. Помощник также будет иметь доступ к серверам Google, где будут собираться и анализироваться сводки речевых моделей других пользователей. Эта функция, вероятно, позволит более продвинуто распознавать команды и имена контактов.

Конечно, из соображений конфиденциальности, Google должна будет оставить в настройках возможность отказаться от персонализированного распознавания речи.

Недавно стало известно, что Google внедряет новый раздел под названием «Совместимость с вашими активными устройствами» в свой магазин приложений.

Наука и техника,Google,
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