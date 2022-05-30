Роскосмос рассказал про самовосстанавливающиеся скафандры

В госкорпорации «Роскосмос» сообщили, что исследователи научно-производственного предприятия «Звезда» и Центра Келдыша занимаются изучением вопроса использования самозаживляющегося материала для производства оболочки скафандров, передает ТАСС со ссылкой на официальный журнал «Русский космос» (официальное издание «Роскосмоса»).

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В публикации уточняется, что основой такого материала является неньютоновская жидкость, вязкость которой зависит от скорости деформации. Если такой материал пробивается, он сначала на короткое время становится хрупким, затем пластичным и отверстие постепенно затягивается, уточняется в материале.

Такой материал создавали для радиаторов системы охлаждения транспортно-энергетического модуля «Зевс», однако

впоследствии договорились с НПП «Звезда» по применению в скафандрах космонавтов и системах обеспечения пилотов истребителей.