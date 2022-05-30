Обновление Windows 11 повредило защиту от вирусов

Обновление ОС от Microsoft повредило защиту от вредоносных программ у ряда пользователей. Об этом сообщает издание BleepingComputer.

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Специалисты обратили внимание, что после установки предварительного обновления KB5014019 некоторые защитные системы компьютера могут быть отключены. По словам журналистов, речь идет о защитном софте компании Trend Micro, который несовместим с актуальным апдейтом.

В материале говорится, что проблема затрагивает компонент User Mode Hooking (UMH), который используется в некоторых программах Trend Micro. В компании подтвердили наличие неполадки и отметили, что обновление Windows 11 может повредить защиту, в частности, от вирусов и программ-вымогателей.

Так как обновление KB5014019 является предварительным, его установка необязательна. Пользователям, которые уже установили апдейт, рекомендовали открыть «Центр обновления Windows» и удалить обновление вручную. По словам специалистов, проблема затрагивает как актуальные версии Windows 11, так и компьютеры под управлением ОС Windows 10 версии 1809 и Windows Server 2022. Представители Trend Micro заявили, что начали работу над исправлением данной проблемы.