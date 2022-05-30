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1 час назад

Обновление Windows 11 повредило защиту от вирусов

Lenta.ruиещё 2

Обновление ОС от Microsoft повредило защиту от вредоносных программ у ряда пользователей. Об этом сообщает издание BleepingComputer.

Обновление Windows 11 повредило защиту от вирусов
Фото: Windows / UnsplashWindows / Unsplash

Специалисты обратили внимание, что после установки предварительного обновления KB5014019 некоторые защитные системы компьютера могут быть отключены. По словам журналистов, речь идет о защитном софте компании Trend Micro, который несовместим с актуальным апдейтом.

В материале говорится, что проблема затрагивает компонент User Mode Hooking (UMH), который используется в некоторых программах Trend Micro. В компании подтвердили наличие неполадки и отметили, что обновление Windows 11 может повредить защиту, в частности, от вирусов и программ-вымогателей.

Так как обновление KB5014019 является предварительным, его установка необязательна. Пользователям, которые уже установили апдейт, рекомендовали открыть «Центр обновления Windows» и удалить обновление вручную. По словам специалистов, проблема затрагивает как актуальные версии Windows 11, так и компьютеры под управлением ОС Windows 10 версии 1809 и Windows Server 2022. Представители Trend Micro заявили, что начали работу над исправлением данной проблемы.

В начале мая стало известно, что обновление KB5012643 для Windows 11 вызвало проблемы в работе операционной системы. Специалисты издания BleepingComputer выяснили, что поломка связана с фреймворком .NET Framework 3.5, из-за которого могут перестать работать различные программы.

Наука и техника,Microsoft,
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