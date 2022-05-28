WhatsApp улучшит функцию реакций

В прошлом месяце WhatsApp запустил функцию реакций. Пользователям стали доступны шесть эмодзи для этого. Источник пишет, что команда мессенджер планирует улучшить функцию с помощью нескольких настроек.

Нововведения обнаружились в бета-версии 22.12.0.70 WhatsApp для iOS. Настройки касаются реакций на фотографии в альбоме. Когда вы отправляете несколько фотографий в чат, WhatsApp собирает их в альбом. На данный момент пользователи стабильной версии приложения не могут знать, на какое фото именно отреагировали собеседники. С будущим обновлением вы сможете узнать, какие реакции получил каждый снимок.