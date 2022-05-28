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16 минут назад

WhatsApp улучшит функцию реакций

Ferra.ru

В прошлом месяце WhatsApp запустил функцию реакций. Пользователям стали доступны шесть эмодзи для этого. Источник пишет, что команда мессенджер планирует улучшить функцию с помощью нескольких настроек.

WhatsApp улучшит функцию реакций
Фото: ferra.ruferra.ru

Нововведения обнаружились в бета-версии 22.12.0.70 WhatsApp для iOS. Настройки касаются реакций на фотографии в альбоме. Когда вы отправляете несколько фотографий в чат, WhatsApp собирает их в альбом. На данный момент пользователи стабильной версии приложения не могут знать, на какое фото именно отреагировали собеседники. С будущим обновлением вы сможете узнать, какие реакции получил каждый снимок.

Кроме того, WhatsApp готовит Reactions 2.0, которые дадут пользователям доступ к любым эмодзи. На данный момент функция находится в стадии разработки.

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