«Роскосмос» займется производством комплектующих для авиадвигателей

«Мы берем на себя производство и авиационных двигателей, которые крайне необходимы, скажем, для Superjet-100. Не Sam-46 французский, а ПД-8, мы начинаем создание агрегатов этого двигателя на нашем предприятии "Протон-ПМ". То же самое касается ПД-14, это перспективный двигатель для МС-21», — сказал глава госкорпорации.