Опасная кибергруппировка вернулась и начала атаковать новые цели

Кибергруппировка Cl0p вернулась и начала атаковать новые цели, об этом говорится в отчете ИБ-компании NCC Group.

Сообщается, что в марте от действий хакеров пострадала всего 1 жертва, а в апреле их число увеличилось до 21. В компании не уточняют, кто именно пострадал от атак Cl0p.

«Рост активности Cl0p свидетельствует о возвращении группировки на киберпреступную арену. Организациям из промышленного и технологического секторов рекомендуется знать о возможной атаке вымогателей и быть готовыми к ней», – сказал Мэтт Халл, руководитель отдела анализа угроз NCC Group.

Известно, что группировка нацелена на промышленный и технологические секторы, в число жертв хакеров входят гигант нефтяной отрасли Shell, американский банк Flagstar, Samsung, а также Nvidia.