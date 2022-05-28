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22 минуты назад

NCC Group: крупным IT-компаниям снова угрожают хакеры Cl0p

Газета.Ru

Кибергруппировка Cl0p вернулась и начала атаковать новые цели, об этом говорится в отчете ИБ-компании NCC Group.

Опасная кибергруппировка вернулась и начала атаковать новые цели
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Сообщается, что в марте от действий хакеров пострадала всего 1 жертва, а в апреле их число увеличилось до 21. В компании не уточняют, кто именно пострадал от атак Cl0p.

«Рост активности Cl0p свидетельствует о возвращении группировки на киберпреступную арену. Организациям из промышленного и технологического секторов рекомендуется знать о возможной атаке вымогателей и быть готовыми к ней», – сказал Мэтт Халл, руководитель отдела анализа угроз NCC Group.

Известно, что группировка нацелена на промышленный и технологические секторы, в число жертв хакеров входят гигант нефтяной отрасли Shell, американский банк Flagstar, Samsung, а также Nvidia.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что в сети обнаружили посвященный новой хакерской группировке сайт. Она носит название RansomHouse и состоит из ИБ-специалистов, которые не удовлетворены размерами выплат за поиск уязвимостей в инфраструктуре компаний.

Наука и техника,Shell,
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