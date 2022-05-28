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25 минут назад

Инсайдер Enthusiastic Citizen: процессоры Intel Raptor Lake выйдут в октябре 2022 года

Газета.Ru

Известный инсайдер Enthusiastic Citizen заявил, что 13-е поколение процессоров Intel серия Raptor Lake будет представлено в октябре этого года.

Раскрыта дата выпуска 13-го поколения процессоров Intel
Фото: Intel Intel

В октябре выйдут только процессоры K-серии, которые обладают возможностью разгона, в то время как другие модели начнут продаваться лишь спустя несколько месяцев.

Вместе с серией Raptor Lake компания также представит материнские платы Z790, которые разработаны специально для этих процессоров. При этом Raptor Lake также совместимы и с уже существующими материнскими платами.

Сообщается, что более доступные версии материнских плат, H770 и B760, появятся вместе с остальными моделями Raptor Lake в начале 2023-го. Сама компания Intel пока не делала официальных анонсов.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что в открытый доступ были слиты фотографии флагманской видеокарты NVIDIA RTX 4090 Ti Founders Edition. Это может намекать на то, что компания начала массовое производство флагманского графического процессора. Когда видеокарта поступит в продажу и сколько она будет стоить, пока не уточняется.

Наука и техника,Intel,
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