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45 минут назад

Попытка — не пытка: NASA в четвертый раз объявило дату теста "лунной" ракеты

Ferra.ru

Четвертая попытка провести полноценную репетицию запуска космической стартовой системы (SLS) NASA назначена на июнь. Наземные команды NASA утверждают, что им удалось решить ряд технических проблем, которые не позволили провести испытание в апреле.

NASA в четвертый раз объявило дату теста "лунной" ракеты
Фото: ferra.ruferra.ru

Для испытания они заполнят гигантскую ракету криогенным топливом и отрепетируют полный обратный отсчет.

Выступая сегодня перед журналистами, Клифф Ланхман, старший менеджер NASA по операциям с транспортными средствами, сказал, что вызов станций для развертывания произойдет в 18:00 по восточному времени 5 июня. Загрузка криогенного топлива произойдет не ранее 19 июня, сказал Ланхман, добавив, что бурная летняя погода во Флориде (т.е. грозы) может снова изменить этот срок.

Ракета SLS была доставлена обратно в сборочный корпус космического центра имени Кеннеди 26 апреля после трех неудачных попыток провести полноценную генеральную репетицию. Постоянный поток технических проблем и трудностей не позволил наземной команде заполнить ракету криогенным топливом.

Первый запуск SLS положит начало эре “Артемиды”, в которой NASA стремится создать устойчивое присутствие человека на Луне и вокруг нее. SLS имеет ключевое значение для "Артемиды", поскольку он также поможет в строительстве Gateway - первой космической станции на орбите вокруг Луны.

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