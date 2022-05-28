Samsung урежет производство смартфонов

Согласно новому отчёту авторитетного южнокорейского новостного издания, в 2022 году Samsung будет производить на 30 миллионов смартфонов меньше. Есть три основных фактора снижения производства.

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Это инфляция и снижение потребительских расходов, продолжающийся дефицит комплектующих и вооружённый конфликт России и Украины. Ожидается, что Samsung изменит объёмы производства для устройств всех ценовых категорий: от начального уровня до флагманов.