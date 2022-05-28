Россия завершает испытания автоматической станции «Луна-25»

Автоматическая станция "Луна-25", с которой должна возобновиться отечественная лунная программа, проходит заключительные испытания, после чего будет принято решение о сроках запуска. Об этом сообщил ТАСС завотделом ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов.

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"Сейчас проходят заключительные испытания в соответствии с графиком работ. Решение по запуску будет принято после завершения программы испытаний", - отметил Митрофанов.

В свою очередь источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что решение по срокам может быть принято в конце июня.