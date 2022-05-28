В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 66.40EUR 69.44
Войти в почту
50 минут назад

Станция "Луна-25" проходит заключительные испытания

ТАССиещё 2

Автоматическая станция "Луна-25", с которой должна возобновиться отечественная лунная программа, проходит заключительные испытания, после чего будет принято решение о сроках запуска. Об этом сообщил ТАСС завотделом ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов.

Россия завершает испытания автоматической станции «Луна-25»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сейчас проходят заключительные испытания в соответствии с графиком работ. Решение по запуску будет принято после завершения программы испытаний", - отметил Митрофанов.

В свою очередь источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что решение по срокам может быть принято в конце июня.

"Луна-25" должна стать первым отечественным аппаратом в современной России на естественном спутнике Земли. Запуск миссии предварительно был запланирован на лето 2022 года. Выступая на марафоне "Новые горизонты" общества "Знание" гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что отправка миссии на Луну должна состояться до конца сентября. Цель проекта - отправка автоматического зонда для исследований в районе южного полюса Луны. Планируется, что модуль будет посажен недалеко от кратера Богуславского.

Наука и техника,Игорь Митрофанов,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,РАН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители